Spor

Büyük Britanya kazandı ama yetmedi

EuroBasket'te A grubu maçında Büyük Britanya ile Karadağ karşı karşıya geldi. Nokia Arena'da oynanan mücadeleyi Büyük Britanya 89-83 kazandı. Bu sonuçla puanını 6'ya çıkarıp aynı puanlı Karadağ'ın önünde olmasına rağmen Britanya, yine de gruptan çıkamadı.

3 Eylül 2025 Çarşamba 18:53
EuroBasket'te A grubu maçında Büyük Britanya ile Karadağ karşı karşıya geldi.

Nokia Arena'da oynanan mücadeleyi Büyük Britanya 89-83 kazandı.

Bu sonuçla puanını 6'ya çıkarıp aynı puanlı Karadağ'ın önünde olmasına rağmen Britanya, yine de gruptan çıkamadı.

İsveç'in son maçında yenilmesi durumunda dahi 6 puana çıkacak olmasıyla, gruptan çıkan takımı aralarında oynanan mücadele belirleyecek.

İsveç Büyük Britanya maçını İsveç, 78-59'lik skorla kazandığı için son 16'ya kalan ekip İsveç olacak.

Karadağ'da Vucevic'in 31 sayı 11 ribaundluk muhteşem performansı mağlubiyete engel olamadı.

Büyük Britanya'da Myles Hesson 25, Akwasi Yeboah ise 23 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

