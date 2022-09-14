Büyük düşüş! Adem Ljajic'i deneme antrenmanına aldılar

Adem Ljajic 2018 yılında Serie A ekibi Torino'dan 6.5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş 'a transfer olmuştu. Sırp orta saha başarılı geçen 3 sezonun ardından yaşadığı düşüşle eleştirilerin odağındaki isim olmuştu.

4 MİLYON EURO KAZANIYORDU

Beşiktaş'ta son yılında kadro dışı kalan ve senelik 4 milyon Euro kazanan Adem Ljajic başka takıma gitmek yerine kulüpte kalmaya devam etmişti. Sırp orta saha bir sezon boyunca sözleşmesi bitene kadar futboldan uzak kalmıştı.

LJAJİC'İ KİMSE ALMADI



2021-2022 sezonu itibariyle Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki futbolcu yaz transfer döneminde takım bulamadı.

37.3 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ!

Doğduğu şehrin takımıyla idmanlara çıkan Adem Ljajic'e kariyeri boyunca kiralama bedelleri dahil 37.3 milyon Euro ödendi. Ljajic için Fiorentina Partizan'a 6.8 milyon Euro, Roma Fiorentina'ya 12 milyon Euro, Torino Roma'ya 9 milyon Euro, Beşiktaş Torino'ya 6.5 milyon Euro bonservis ödemişti. Ayrıca Beşiktaş ve Inter'in kasasından toplam 3 milyon Euro kiralama bedelleri çıktı.