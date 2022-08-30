Büyük Emre Mor pişmanlığı! ''20 milyon avroluk ekonomik yıkım''

Genç yaşta yıldızı parlayan Emre Mor önce Borussia Dortmund ardından Celta Vigo formaları giymişti. Avrupa'da forma giydiği takımlarda beklentinin altında kalan Emre Mor daha sonrasında kiralık olarak bir çok kulüpte forma giydi. Son olarak Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansla eski günlerine dönen genç yıldız Fenerbahçe'ye transfer olurken İspanyol medyası hala yıldız oyuncunun Celta Vigo'da gösterdiği performansa göndermelerde bulunuyor.

EMRE MOR İSPANYA'DA HALA KONUŞULUYOR

Elespano adlı İspanyol gazete Celta Vigo'nun 2017'deki flaş transferi Emre Mor'u adeta yerden yere vurdu. İspanyol kulübün tarihinde en fazla bonservis ödediği ikinci isim olduğunun altını çizen yayın organı sadece 2 gollük bir performans gösterdiğini ve beklentilerin çok altında kaldığını belirtti.

"20 MİLYON AVROLUK BİR EKONOMİK YIKIM"

İspanyol gazete Emre Mor'un maliyetinin toplamda Celta Vigo'ya 20 milyon avroya mal olduğunu belirtti. Yıldız ismin transferini sert sözlerle eleştiren yayın organı "20 milyon avroluk bir ekonomik yıkım" başlığını attı.

EMRE MOR'UN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sezon başında 2 milyon avro bonservis bedeliyle Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Emre Mor, Fenerbahçe'de çıktığı 8 maçta 2 gollük performans gösterdi. Emre Mor 5 maçta ilk 11 forması giydi.

Star Gazetesi