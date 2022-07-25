Büyük Emre Mor pişmanlığı! Krize girdiler

Milli futbolcu Emre Mor İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya büyük beklentilerle transfer olmuştu. Takıma uyum sağlayamayan genç yıldız daha sonrasında Galatasaray ve Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gitmişti. Karagümrük'te eski günlerine dönüş sinyalleri veren Emre Mor bu sezon Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı lacivertliler bu sezon Emre Mor'dan başarılı bir performans beklerken yıldız oyuncunun eski kulübü Celta Vigo büyük pişmanlık yaşıyor.

Cengiz Ünder, Avrupa'yı fethetti! İnanılmaz başarı...

EMRE MOR PİŞMANLIĞI

Celta Vigo sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken takımdan ayrılan bir çok ismin yerine transfer gerçekleştiremedi. İspanyol basınına göre, teknik direktör Eduardo Coudet ile yönetim arasında gerçekleşmeyen transferler nedeniyle büyük bir gerilim var. Ayrılan oyuncuların yerlerinin de dolmaması takımda krize neden oldu. İspanyollar performansı eski günlerine dönen Emre Mor ve Okay Yokuşlu gibi isimlerin takımdan ayrılmasına da adeta pişman oldular.

EMRE MOR'DAN 10 GOLE KATKI

Emre Mor, bu sezon Fatih Karagümrük formasıyla 29 resmi maçın 22'sinde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi