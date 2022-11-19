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Spor

Büyük Emre Mor sürprizi! Fenerbahçelilerin beklediği haber resmen geldi

Emre Mor, uzun süre sonra A Milli Takım'a yeniden davet edilmiş ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Fenerbahçelilerin merakla beklediği Emre Mor'un sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar...

19 Kasım 2022 Cumartesi 18:14 - Güncelleme:
Büyük Emre Mor sürprizi! Fenerbahçelilerin beklediği haber resmen geldi
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Yıllar sonra A Milli Takım'a yeniden davet edilen Emre Mor, geçirdiği talihsiz sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Fenerbahçe'de sahalara ne zaman geri döneceği merak konusu olan Emre Mor'dan müjdeli haber geldi.

EMRE MOR, YENİDEN MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te yükselişe geçen ve daha sonrasında yaz aylarında Fenerbahçe'ye transfer olan Emre Mor, başarılı performansını sarı-lacivertlilerde de sürdürdü. 25 yaşındaki başarılı oyuncu, uzun süre sonra A Milli Takım'a yeniden davet edilmişti. Ancak sakatlanan milli oyuncu, kadrodan çıkarıldı.

HERKESİN YÜREĞİ AĞZINA GELMİŞTİ

Sakatlığı sonrası herkesi korkutan Emre Mor için Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: Oyuncumuz Emre Mor, sağ ayak bileğinde yaşadığı sakatlık sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

EMRE MOR'UN DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'de tedavisine devam edilen ve sahalardan 2 hafta uza Emre Mor, Dünya Kupası arasının ardından forma giymeye hazır olacak.

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