Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, sonunda bu akşam eldivenleri ilk kez giyecek. United'da teknik direktör Erik ten Hag, birçok hata yapsa da Andre Onana'dan vazgeçmemişti. Kamerunlu Onana'nın, Afrika Uluslar Kupası'na gitmesinin ardından sıra artık Altay'a geldi.

MANCHESTER UNİTED'DA ALTAY BAYINDIR TARİH YAZACAK



Ten Hag, tecrübeli oyuncunun maça ilk 11'de başlayacağını açıkladı. Milli file bekçimiz, deplasmanda FA Cup 4. Turu'nda Newport County ile oynanacak mücadelede kalede yer alacak ve Kırmızı Şeytanlar'da forma giyen ilk Türk olarak tarihe geçecek.

Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak ve Tivibuspor4'ten ekranlara gelecek.