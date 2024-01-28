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Spor

Büyük gün geldi çattı! Altay Bayındır Manchester United tarihine geçecek

Manchester United'ın Newport Country ile oynayacağı mücadelede kaleye geçmeye hazırlanan Altay Bayındır ilk kez kaleyi devralacak. Ayrıca milli file bekçisi Manchester United tarihinde forma giyen ilk Türk olarak tarihe geçecek. İşte detaylar...

28 Ocak 2024 Pazar 09:31 - Güncelleme:
Büyük gün geldi çattı! Altay Bayındır Manchester United tarihine geçecek
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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan ve İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, sonunda bu akşam eldivenleri ilk kez giyecek. United'da teknik direktör Erik ten Hag, birçok hata yapsa da Andre Onana'dan vazgeçmemişti. Kamerunlu Onana'nın, Afrika Uluslar Kupası'na gitmesinin ardından sıra artık Altay'a geldi.

MANCHESTER UNİTED'DA ALTAY BAYINDIR TARİH YAZACAK

Ten Hag, tecrübeli oyuncunun maça ilk 11'de başlayacağını açıkladı. Milli file bekçimiz, deplasmanda FA Cup 4. Turu'nda Newport County ile oynanacak mücadelede kalede yer alacak ve Kırmızı Şeytanlar'da forma giyen ilk Türk olarak tarihe geçecek.

Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak ve Tivibuspor4'ten ekranlara gelecek.

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