Spor

Büyük gurur! Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 5'e girdi

2025 Golden Boy'da sıralamalar açıklandı. Milli futbolcularımızdan Arda Güler ve Kenan Yıldız, listede ilk 5'te yer aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ2 Aralık 2025 Salı 16:40 - Güncelleme:
Büyük gurur! Arda Güler ve Kenan Yıldız ilk 5'e girdi
Real Madrid forması giyen Arda Güler ve Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız, önemli bir başarı yakaladı.

Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 Golden Boy sıralamasında ilk 5'te yer aldı.

İŞTE O SIRALAMA

1- Desire Doue (450 puan)

2 - Arda Güler (163 puan)

3 - Pau Cubarsi (161 puan)

4 - Dean Huijsen (160 puan)

5 - Kenan Yıldız (148 puan)

BU SEZON PERFORMANSLARI

Real Madrid'de bu sezon 19 maçta süre bulan 20 yaşındaki Arda Güler, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.

Juventus forması altında bu sezon 17 maçta oynayan 20 yaşındaki Kenan Yıldız, 5 gol attı ve 5 asist yaptı.

  • Arda Güler
  • Kenan Yıldız
  • 2025 Golden Boy

