Brighton formasıyla istikrarlı bir sezon geçiren Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'de önemli bir başarıya imza attı. Milli futbolcu, İngiliz ekibinde yılın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Yaklaşık 1 sene sonra sakatlık yaşadıktan sonra sezon başında dönen Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın vazgeçilmezi oldu. Milli futbolcu, İngiliz ekibinde 41 maçta forma giyerken 1 gol kaydetti.

Premier Lig'de sezonun bitmesine 1 hafta kala Brighton, sezonun en iyi erkek futbolcusunu seçti. Milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, ödülün sahibi oldu.