Büyük Haris Seferovic pişmanlığı! Krize girdiler

Haris Seferovic, Galatasaray ile çıktığı ilk 2 hazırlık maçında da gol atmayı başararak şimdiden büyük beğeni topladı. Benfica'da ise Haris Seferovic için büyük pişmanlık yaşandığı ileri sürüldü.

HARIS SEFEROVIC, BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, sarı-kırmızılı kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. Kasımpaşa ve Salernitana ile oynanan hazırlık maçlarının ikisinde de gol atan Seferovic, başarılı performansıyla büyük beğeni topladı.

BENFICA PİŞMAN OLDU

Portekiz basınında ise Haris Seferovic'in Galatasaray formasıyla ilk 2 maçında attığı 2 gol konuşulurken Benfica'nın ise İsviçreli golcüyü gönderdiği için pişman olduğu ve yerini dolduramayacağı belirtildi.

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HARIS SEFEROVIC KİRALIK GELDİ

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, transferde de hız kesmiyor. Sarı-kırmızılılar Benfica'dan adı Fenerbahçe ile de anılan 30 yaşındaki golcü Haris Seferovic'i bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.