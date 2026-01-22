İSTANBUL 10°C / 7°C
22 Ocak 2026 Perşembe
  • Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Darıca'da yapılacak
Spor

Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Darıca'da yapılacak

Kocaeli'nin Darıca ilçesi, Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

22 Ocak 2026 Perşembe 13:00
Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası Darıca'da yapılacak
ABONE OL

Darıca Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon, Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyonaya, milli sporcular Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Semih Gümüş ve Alperen Terzi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda boksörün katılması bekleniyor.

Müsabakaların 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerindeki final etabı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, önemli bir organizasyonu ilçede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, tüm sporseverleri müsabakaları izlemeye davet etti. Bıyık, "Darıca'yı sporun ve sporcunun yanında olan bir şehir haline getirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bugüne kadar birçok önemli organizasyona ev sahipliği yaptık. Türkiye Boks Şampiyonası gibi prestijli bir organizasyonu ilçemizde ağırlamak, spor şehri vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Milli sporcularımızı Darıca'da görmekten büyük gurur duyuyoruz. Tüm sporseverleri bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

  • Büyük Kadınlar ve Erkekler Türkiye Boks Şampiyonası
  • Darıca
  • boks

