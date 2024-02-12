Büyük kapışma: Fernando Santos-Burak Yılmaz

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Kayserispor karşısında Siyah-Beyazlılar'la ilk deplasman galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Takımın başına geçtiği tarihten itibaren 2 deplasman müsabakasına çıkan Santos, Pendikspor'a 4-0, Sivasspor'a ise 1-0 kaybetti. Fernando Santos'un öğrencileri, söz konusu maçlarda rakip fileleri sarsamadı.

YILMAZ, BEŞİKTAŞ'IN BAŞINDA 6 MAÇA ÇIKTI



Kayserispor, 9'u Süper Lig, 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynadığı son 10 müsabakada galibiyet elde edemedi. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, kötü gidişe bu sezon çalıştırdığı Beşiktaş karşısında son vermeye çalışacak.

Teknik direktör Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından ilk teknik adamlık deneyimini Beşiktaş'ta yaşayan Burak Yılmaz, eski futbolcusu olduğu Siyah-Beyazlı ekipte 4'ü lig, 2'si UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 6 müsabakada görev almıştı.