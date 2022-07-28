Büyük kriz çıktı! Cengiz Ünder satış listesinde: Resmen açıklandı

Marsilya satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Cengiz Ünder için harekete geçti. Ekonomik olarak sıkıntı Çeken Fransız ekibinin Cengiz Ünder'i satma kararı aldığı öne sürüldü.



CENGİZ ÜNDER 9 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, geçtiğimiz sezon kiralık olarak formasını giyen Cengiz Ünder'in 9 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak İtalya Serie A takımı Roma'dan bonservisini almıştı.

YÖNETİM SATMA KARARI ALDI

Fransız basınında yer alan habere göre; Ekonomik sıkıntılar yaşayan Marsilya, Cengiz Ünder'i satma kararı aldı. Fransız ekibi 25 yaşındaki milli oyuncunun transferinden en az 20-25 milyon euro civarında bir gelir elde etmeyi bekliyor ve gelecek olan teklifleri değerlendirecek.

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CENGİZ ÜNDER'İN MARSİLYA KARNESİ

Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 47 resmi maçın 37'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 3321 dakika süre aldı. 25 yaşındaki milli yıldız bu karşılaşmalarda 13 gol ve 6 asistle skora katkıda bulundu.