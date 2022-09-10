Büyük kriz! Emre Mor'u yıkan haber resmen geldi

Fenerbahçe'de Emre Mor için sürpriz bir gelişme yakalandı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus'un ilk 11'de düşünmediği Emre Mor'u hamle oyuncusu olarak kullanmayı planladığı öğrenildi.

JORGE JESUS'TAN EMRE MOR'A KESİK

Sarı-lacivertlilerde son 2 maçtır süre alamayan ve süre alamamasının nedeni merak konusu olan Emre Mor'un akıbeti belli oldu. Portekizli teknik adam Jorge Jesus, bu sezon 8 maçın 5'inde ilk 11'de yer verdiği Emre Mor'u yedek kulübesine çekeceği öğrenildi.

EMRE MOR'U HAMLE OLARAK KULLANACAK

Jorge Jesus, Emre Mor'u ilk 11'den ziyade hamle oyuncusu olarak kullanmaya karar verdi ve 25 yaşındaki oyuncunun bu nedenle son 2 maçta süre alamadığı öğrenildi.

SÜREKLİ OYNAMAK İSTİYOR

Emre Mor ise yedek kulübesinde oturmak istemiyor ve sürekli oynamak istiyor. 25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'te 29 maçın 22'sinde ilk 11'de yer almış 6 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulunmuştu.

Bu sezon ise Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 8 maçın 5'inde ilk 11'de yer alan Emre Mor, 2 golle skora katkı sağladı.