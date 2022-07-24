Büyük kriz! Mario Balotelli transferinde olay çıktı

Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalya basını Mario Balotelli'nin Sion'a gitmek istediğini ancak Adana Demirspor cephesinden yapılan açıklamaya göre yıldız golcü için resmi bir teklif gelmedi.

MARIO BALOTELLI, AYRILMAK İSTİYOR

İtalya basınında yer alan habere göre; Adana Demirspor'da başarılı bir sezon geçiren Mario Balotelli, takımdan ayrılmak istiyor. Mario Balotelli, İsviçre ekibi Sion ile anlaşmaya yakın ve gitmeye hazır.

ADANA DEMİRSPOR CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Mario Balotelli'nin Sion'a gitmeye hazır olduğu iddia edilirken Adana Demirspor cephesinden ise yıldız oyuncu için herhangi bir resmi bir teklif gelmediği açıklandı.

Öte yandan Balotelli'nin Adana Demirspor ile 2024'ün yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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MARIO BALOTELLI'NİN TÜRKİYE KARNESİ

Yıldız golcü Mario Balotelli, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 33 resmi maçın 26'sında ilk 11'de yer aldı ve toplam 2178 dakika süre aldı. 31 yaşındaki santrafor bu karşılaşmalarda 19 gol ve 6 asistle takımına katkıda bulundu.