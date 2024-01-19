Büyük maçların hocası Abdullah Avcı

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 15 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, sadece 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 22 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

ŞAMPİYONLUK SEZONUNDA HİÇ YENİLMEDİ



Karadeniz ekibi, teknik direktör Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamladı.

BU SEZONKİ BÜYÜK MAÇLAR



Trabzonspor, bu sezon 4. büyük karşılaşmasına Galatasaray önünde çıkacak.

Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken, tek yenilgisini Galatasaray karşısında deplasmanda 2-0'lık sonuçla aldı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmaların sadece Fenerbahçe maçını Abdullah Avcı yönetiminde oynadı. Bordo-mavililer, bu maçta 26 yıl sonra sarı-lacivertli takımı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

MAÇLAR VE SONUÇLAR



Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle: