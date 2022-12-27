Büyük Marcao pişmanlığı! İspanya'da ortalık yıkıldı: Ayrılık açıklandı

Geçtiğimiz yaz Sevilla'nın Galatasaray'dan 12 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Marcao, adeta bin pişman etti. İspanyol ekibinde Marcao'nun sakatlıktan bir türlü kurtulamamasının ardında 2 kulüp doktoru ile yollar ayrıldı.

12 MİLYONLUK EKONOMİK YIKIM: MARCAO

Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Marcao, yaz aylarında 12 milyon euro bonservisle Sevilla'ya transfer olmuştu. Ancak Brezilyalı stoper sakatlıklar nedeniyle adeta gün yüzü göremedi. İspanyol ekibi bu transfer için bin pişman olurken kulüpte sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

YOLLAR AYRILDI

İspanya basınında yer alan habere göre; Marcao'nun sakatlığı sonrası yeterliliği tartışılan tıbbi ekipte iki ayrılık gerçekleşti. Sevilla'da bu yaz göreve gelen doktor Salvador Castillo ve José Ramón Pineda görevden alındı ve kulüp şu anda A takım için yeni doktorlar arıyor.

MARCAO SADECE 7 MAÇA ÇIKTI

Marcao, bu sezon Sevilla formasıyla yalnızca 7 resmi maça çıkarken toplam 585 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu karşılaşmalarda skora etki edemedi.

Geçtiğimiz günlerde Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlanan ve sağ bacağında lif yırtığı bulunan Marcao'nun ameliyat olacağı açıklanmıştı. Sevilla Kulübü ise Marcao'nun sahalara geri dönüş süresinin 3 aydan az olmayacağını duyurmuştu.