Büyük Merih Demiral pişmanlığı! İnanılmaz sözler

star.com.tr 22 Şubat 2022 Salı 19:31 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 19:31

Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Merih Demiral, onu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderen Juventus'u pişman etti. Ligin 26. haftasında deplasmanda Fiorentina'nın konuğu olan milli savunmacı için ev sahibi ekibin golcüsü Krzysztof Piatek, maçın ardından Merih Demiral'e karşı oynamanın çok zor olduğunu ifade etti.

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MERİH DEMİRAL, FİORENTİNA MAÇINA DAMGA VURDU

İtalya Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde Atalanta, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu. Atalanta forması giyen Merih Demiral, sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı. Karşılaşmadan ev sahibi ekip 1-0 galip ayrıldı.

"MERİH DEMİRAL'A KARŞI OYNAMAK ZOR"

Fiorentina'nın golcü oyuncusu 1-0 kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Krzysztof Piatek, milli oyuncu için "Kesinlikle zor bir maçtı, Merih Demiral'a karşı oynamak çok zor." İfadelerini kullandı.

JUVENTUS PİŞMAN

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Juventus, geçtiğimiz yaz aylarında satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiraladığı Merih Demiral için pişman oldu. Merih Demiral için, "Türk'ü Juventus renklerinden uzaklaştıran 25 milyon euroluk opsiyon Atalanta'ya verildi." İfadelerine yer verildi. 23 yaşındaki oyuncu için ayrıca, "Bu sezon canavarca performans sergiledi." dendi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki milli stoper, bu sezon İtalyan ekibinde 26 resmi maçta forma şansı buldu. 26 karşılaşmanın 25'inde ilk 11'de yer alan Demiral, 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. Merih Demiral, maç başına ortalama 33 pas yaparken yüzde 85 pas isabetiyle oynadı.