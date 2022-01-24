Büyük Merih Demiral pişmanlığı! ''Yazık oldu''

star.com.tr 24 Ocak 2022 Pazartesi 20:49 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 21:05

Merih Demiral, geçtiğimiz yaz kiralık olarak gönderildiği İtalya Serie A takımı Atalanta'daki başarılı performansıyla gündem olmaya devam ediyor. İtalya basınında Merih Demiral'ı gönderen Juventus'un pişman olduğu belirtilirken milli oyuncunun potansiyeline yazık olduğu ifade edildi.

Merih Demiral dünya devlerini peşinden sürüklüyor

"MERİH DEMİRAL'A YAZIK OLDU"

İtalya basınındaki haberlere göre, Merih Demiral gibi genç ve potansiyel olarak güçlü bir oyuncudan vazgeçilmesinin hata olduğu belirtilirken, genç oyuncu için, "yazık oldu" ifadelerine yer verildi. Öte yandan Juventus Teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin Merih Demiral'i göndererek Bonucci ve Chiellini'ye mecbur kaldığı belirtildi.

MERİH DEMİRAL'IN PERFORMANSI

Milli oyuncu Merih Demiral, bu sezon Atalanta forması ile 22 resmi maçta forma şansı bulurken 2 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. 23 yaşındaki stoper süre aldığı 22 maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı.