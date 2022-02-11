''Büyük sorun'' Yusuf Yazıcı'nın başı yine aynı belada

Star.com.tr 11 Şubat 2022 Cuma 09:14 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 09:14

Fransa'da Lille'de şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı bu sezon takımında forma şansı az bulunca Rusya'nın yolunu tuttu. CSKA Moskova ile anlaşan milli yıldız hazırlık kampında hem takım arkadaşlarından hem de Rus basınından övgüler aldı. Ancak CSKA Moskova'nın oyun yapılanmasına dikkat çeken Rus basını Yusuf Yazıcı'nın Lille'de yaşadığı sorunlarla karşılaşacağına dikkat çekti.

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"YUSUF YAZICI DEFANS YAPMIYOR" DEMİŞTİ...

Lille'de forma giyerken Yusuf Yazıcı'nın teknik direktörlüklerini yapan Christophe Galtier ve Jocelyn Gourvennec yıldız oyuncunun oyunun sadece hücum bölgesinde olduğunu takım savunmasını yapmakta sıkıntılar yaşadığını belirtmişti. Rus basınından bobsoccer spor sitesi de CSKA Moskova'nın orta saha yapılanmasını mercek altına aldı. 4-2-3-1 dizilişinde sahaya çıkan Moskova temsilcisinin orta sahada geriye dönüşlerde problem yaşadığı ve çok sık kontra atak yediğine değindi. Yusuf Yazıcı'nın yeni takımının dizilişinde forvet arkası oynaması bekleniyor. Arkasında görev alan Maxim Mukhin ve Kirill Nababkin'in orta sahada sorun yaşadığına değinen Rus basını takım defansı anlamında genel sorun yaşayan Yusuf Yazıcı'nın Lille'de yaşadığı sorunlarla yine karşı karşıya kalacağına işaret ediyor.

İLK MAÇINDA ASİST YAPTI

CSKA Moskova'nın İspanya'daki kampında hazırlık maçlarında forma giyen Yusuf Yazıcı kişisel performansıyla tam not aldı. Çıktığı ilk maçta asist yapan yıldız oyuncu 3 maçta asist yaparak tekniğini konuşturdu. Rus basını Yusuf Yazıcı için, "en üretken oyuncu" yorumunu yaptı.