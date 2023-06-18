Büyük sürpriz! Emre Mor transferi resmen bitti

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan transfer olan 25 yaşındaki başarılı sağ bek Emre Mor sahada olduğu süre boyunca etkili bir performans sergiledi ve izleyenleri kendine hayran bıraktı. Hakkında birçok transfer haberi çıkan Emre Mor geleceği hakkında kararını verdi.

EMRE MOR KARARINI VERDİ

Sezon başında Fenerbahçe'ye 1.70 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan milli yıldız Emre Mor, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde bu sezon sahada uzun süre görev alamadı. Ancak genç sağ bek forma şansı bulduğu her maçta sergilediği etkili oyun ile herkesten tam not aldı. Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan başarılı futbolcu Emre Mor kararını verdi.

FENERBAHÇE İLE YOLA DEVAM

25 yaşındaki yıldız oyuncu Emre Mor, Fenerbahçe'de kalma kararı aldı. Gelecek sezonu sabırsızlıkla bekleyen genç futbolcu ilk 11'in değişmezleri arasına girmeyi hedefliyor. Performansının %100 sahaya yansıtmak isteyen Emre Mor sarı-lacivertli ekip ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamak istiyor ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 41 resmi maça çıkan Emre Mor bunların yalnızca 16'sında sahaya ilk 11'de çıktı. 1584 dakika görev alan milli futbolcu 6 gol, 3 asist ile skora katkı sağladı.