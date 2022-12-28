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Spor

Büyük talihsizlik! Edin Visca...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük'e konuk olan Trabzonspor'da, sakatlıktan yeni dönen tecrübeli oyuncu Edin Visca sakatlanarak oyundan çıktı ve hastaneye götürüldü.

IHA28 Aralık 2022 Çarşamba 22:51 - Güncelleme:
Büyük talihsizlik! Edin Visca...
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Fatih Karagümrük maçının 49. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Edin Visca, omuz bölgesindeki köprücük kemiğinde çıkma ya da kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e 4-1 mağlup oldu. Bordo-mavililerde yenilginin yanı sıra Visca'nın sakatlanması da moralleri bozdu. Karşılaşmanın 49. dakikasında bir ikili mücadele sonrası omuzunun üstüne düşen Edin Visca, oyuna devam edemedi. Başarılı futbolcu, omuz bölgesindeki köprücük kemiğinde çıkma ya da kırık şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Visca'nın durumu yapılacak kontrollerin ardından kulüp tarafından açıklanacak.

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