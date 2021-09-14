Star.com.tr 14 Eylül 2021 Salı 18:23 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 18:27

İtalya Serie A'nın üçüncü haftasında Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter deplasmanda Sampdoria'nın konuğu oldu. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı ve her iki tarafta maçtan bir puanla ayrıldı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 67 dakika görev alırken Inter'in ikinci golünde golü hazırlayan isim oldu. Ancak gol öncesinde Hakan'ın rakibine yaptığı müdahalenin sonucunda hakemin oyunu devam ettirmesi ve sonrasında golün gelmesi İtalya'da tartışmaya neden oldu.

"HAKAN ÇALHANOĞLU BARİZ FAUL YAPTI"



İtalya basınından tecrübeli gazeteci Fabio Ravezzani Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'in ikinci golü öncesinde topu kazanırken rakibine net bir şekilde faul yaptığını belirti. Revazzani maç için şu yorumda bulundu:

"Inter maç boyunca cansızdı . Orta saha hayal kırıklığı yaratıyor ve Dzeko, milli takım maçından sonra tempoya ayak uyduramadığını kanıtlıyor. Kazanılan bir puan. İkinci gol, Hakan Çalhanoğlu'nun bariz faulünden sonra geliyor. Correa bu sefer beklenen performansı sahaya yansıtamıyor."

HAKAN ÇALHANOĞLU HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI SONRASI DA TARTIŞILMIŞTI



İtalya Serie A'da Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Milli Takımımızın Hollanda karşısında aldığı 6-1'lik mağlubiyetinde gösterdiği performansı da İtalta'da konuşulmuştu. İtalya'da gösterdiği performansı Türkiye Milli Takımı'nda gösterememesi üzerine İtalyanlar Hakan için, "Hakan'ın yapması gereken kendini önemli bir yetenekten bir kahramana dönüştürmek." yorumu yapmıştı.