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Spor

Büyük yankı uyandırdı! Avrupa, Fenerbahçe'yi konuşuyor

Fenerbahçe'de başkan adaylığını resmen ilan eden Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde takımın başına Jose Mourinho'yu getirmek istediğini açıkladı. Bu gelişme, Avrupa'da büyük yankı uyandırdı.

14 Mayıs 2024 Salı 00:01 - Güncelleme:
Büyük yankı uyandırdı! Avrupa, Fenerbahçe'yi konuşuyor
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Fenerbahçe'de başkan adaylığını resmen açıklamak için geri sayıma geçen Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile çalışmayı hedeflediğini açıkladı.

Bu gelişme Avrupa basınında büyük yankı oluşturdu. İşte atılan manşetler...

AVRUPA, FENER'İ KONUŞUYOR

The Sun: "Jose Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı"

Football Italia: "Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho"

AS: "Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir"

Tutto Mercato: "Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı"

Record: "Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti"

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