Fenerbahçe'de başkan adaylığını resmen açıklamak için geri sayıma geçen Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile çalışmayı hedeflediğini açıkladı.
Bu gelişme Avrupa basınında büyük yankı oluşturdu. İşte atılan manşetler...
AVRUPA, FENER'İ KONUŞUYOR
The Sun: "Jose Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı"
Football Italia: "Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho"
AS: "Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir"
Tutto Mercato: "Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı"
Record: "Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti"