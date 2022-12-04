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Spor

Büyükçekmece Basketbol, Bursaspor'u 103 sayı ile yendi

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Frutti Extra Bursaspor'u 103-91 mağlup etti.

aa4 Aralık 2022 Pazar 00:50 - Güncelleme:
Büyükçekmece Basketbol, Bursaspor'u 103 sayı ile yendi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 103-91 yendi.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Erşan Kartal, Ali Şakacı, Umut Özgün Ergül

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Yiğitcan Saybir 4, Needham 14, Onuralp Bitim 27, Clemmons 20, Auguste 8, Enes Berkay Taşkıran 6, Ömer Utku Al 4, Dudzinski 2, Ahmet Düverioğlu 6

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 26, Weber 4, Kulvietis 18, Sajus 10, Rivers 13, Can Kurt, Eray Aydoğan, Metehan Akyel 9, Yiğit Can Vardal, Can Maxim Mutaf 11, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Tayfun Erülkü 12

1. PERİYOT: 23-22

DEVRE: 37-52

3. PERİYOT: 59-78

BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 38.53 Weber, 39.39 Can Maxim Mutaf (Onvo Büyükçekmece Basketbol), 39.01 Needham, 29.25 Onuralp Bitim (Frutti Extra Bursaspor)

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