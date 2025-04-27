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Spor

Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka'yı devirdi

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 89-86 mağlup etti.

AA27 Nisan 2025 Pazar 10:03 - Güncelleme:
Büyükçekmece Basketbol, Darüşşafaka'yı devirdi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 89-86 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi takım, 13. galibiyetini elde etti. Darüşşafaka ise 18. kez mağlup oldu.

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Mesut Öztürk

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Rebic 6, Franke 10, Starks 13, Yesukan Onar, Sajus 10, Ata Kahraman 5, Emircan Koşut 2, Love 23, Zagorac 15, Bruinsma 5

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Appleby 18, Moore 20, Tinkle 9, Gach 11, Ege Demir 2, Sibande 2, Muhaymin Mustafa 2, Pecarski 4, Ege Akçay, Brajkovic 18

1. PERİYOT: 22-23

DEVRE: 39-40

3. PERİYOT: 68-59

  • DARÜŞŞAFAKA LASSA
  • ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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