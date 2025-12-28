Büyükçekmece Basketbol evinde kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 91-88 yendi.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 16, Van der Vuurst 16, Can Kaan Turgut 13, Myers 3, Bruinsma 10, Pipes 21, Bandaogo 4, Doğan Şenli 8, Yiğit Özkan, Metin Türen, Johnson
Bursaspor Basketbol: Childress 17, Parsons 7, Göksenin Köksal 8, Konontsuk 15, Nnoko 10, Berk Can Akın 5, Delaurier 2, Crawford 10, Yesukan Onar 2, King 12, Bora Satır
1. Periyot: 19-17
Devre: 41-32
3. Periyot: 63-59