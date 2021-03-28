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Spor

Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray maçında tribün karıştı, maç durdu! Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak...

ING Basketbol Ligi'nde oynanan Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray maçının son bölümlerinde gergin anlar yaşandı. Büyükçekmece Basketbol'da oyuncu Matt Farrell'in tribünlere yönelik hareketi olduğu iddia edilirken Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak tepki gösterdi.

28 Mart 2021 Pazar 23:09 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 23:09
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ING Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece Basketbol, Galatasaray'ı konuk etti.

Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Büyükçekmece Basketbol 105-101'lik skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 18. mağlubiyetini alırken Büyükçekmece Basketbol'un galibiyet sayısı 9'a yükseldi.

TRİBÜN KARIŞTI, MAÇ DURDU

Büyükçekmece Basketbol - Galatasaray maçında gergin anlar yaşandı. Matt Farrell'in tribünlere yönelik hareketi olduğu iddia edilirken, sonrasında protokol tribünü karıştı, maç durdu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak hakemler ile oyuncuya tepki gösterdi.

Bu gerginliğin ardından karşılaşmanın hakemi iki takım oyuncularını da benchlere gönderdi. Olayların yatışmasının ve polisin güvenlik önlemleri almasının ardından maç tekrardan başladı

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