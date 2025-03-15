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Spor

Büyükçekmece Basketbol, Karşıyaka'yı deplasmanda mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Karşıyaka'yı 94-83 yendi.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 17:56 - Güncelleme:
Büyükçekmece Basketbol, Karşıyaka'yı deplasmanda mağlup etti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Karşıyaka'yı 94-83 yendi.

Maçta 3. çeyreğin sonunda Karşıyaka ve Onvo Büyükçekmece Basketbol'lu oyuncular arasında kavga çıktı. Araya diğer oyuncuların girmesi sonucu kavganın büyümesi önlendi.

Hakemler pozisyonu izledikten sonra Karşıyaka'dan Mert Celep ve Gallinat ile Onvo Büyükçekmece Basketbol ise Sajus'u diskalifiye etti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Alper Özgök, Özlem Yalman, Ali Şakacı,

Karşıyaka: Ozan Yılmaz 1, Thomas Akyazılı 7, Mert Celep 2, Gallinat 22, Muhsin Yaşar, 14, Eylem Eminoğlu, Efe Yılmaz, Hakan Sayılı 5, Efe Ergi Tırpancı 14, Mehmet Efe Demirel 2, Hollins 13, Yalın Yıldız 3,

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic, Franke 23, Stars 27, Emircan Koşut 2, Bruinsma 16, Ata Kahraman, Yesukan Onar 1, Sajus 7, Love 18,

1. Periyot: 17-39

Devre: 45-57

3. Periyot: 67-71

Diskalifiye: 28.37 Mert Celep ve Gallinat (Karşıyaka), 28.37 Sajus (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

5 faulle çıkan: 31.27 Emircan Koşut (Onvo Büyükçekmece Basketbol)

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