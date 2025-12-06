Büyükçekmece Basketbol, Merinspor'u yendi

Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk ettiği Mersinspor'u 88-77 yendi.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Alper Özgök
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 19, Van Der Vuurst 8, Bruinsma 3, Doğan Şenli, Johnson 18, Yiğit Özkan 2, Metin Türen 13, Pipes 8, Can Kaan Turgut, Myers 6, Bandaogo 11
Mersinspor: Olaseni 20, Cowan 23, Cruz 13, Ergi Tırpancı 1, Bentil 5, Cobbs 9, Kartal Özmızrak, March 2, Koray Çekici 1, White 3
1. Periyot: 24-22
Devre: 46-41
3. Periyot: 66-60
Beş faulle çıkan: 36.17 Ergi Tırpancı (Mersinspor)