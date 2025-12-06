İSTANBUL 20°C / 12°C
Spor

Büyükçekmece Basketbol, Mersinspor'u yendi

Onvo Büyükçekmece Basketbol, evinde ağırladığı Mersinspor'u 88-77 mağlup ederek parkeden galibiyetle ayrıldı.

AA6 Aralık 2025 Cumartesi 18:04 - Güncelleme:
Büyükçekmece Basketbol, Mersinspor'u yendi
Onvo Büyükçekmece Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında konuk ettiği Mersinspor'u 88-77 yendi.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Alper Özgök

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Lecque 19, Van Der Vuurst 8, Bruinsma 3, Doğan Şenli, Johnson 18, Yiğit Özkan 2, Metin Türen 13, Pipes 8, Can Kaan Turgut, Myers 6, Bandaogo 11

Mersinspor: Olaseni 20, Cowan 23, Cruz 13, Ergi Tırpancı 1, Bentil 5, Cobbs 9, Kartal Özmızrak, March 2, Koray Çekici 1, White 3

1. Periyot: 24-22

Devre: 46-41

3. Periyot: 66-60

Beş faulle çıkan: 36.17 Ergi Tırpancı (Mersinspor)

  • Onvo Büyükçekmece
  • Mersinspor maçı
  • basketbol

