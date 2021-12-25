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Spor

Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın İstanbul'da oynanması gereken Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka müsabakası ev sahibi ekipte görülen koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

AA25 Aralık 2021 Cumartesi 16:44 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 16:44
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ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın oynanması planlanan Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka maçı ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Büyükçekmece Basketbol'dan yapılan açıklamada, "Basketbol Gençler Ligi'nde bugün karşılaşacağımız Fenerbahçe Beko ve ING Basketbol Süper Ligi'nde yarın oynanması planlanan Pınar Karşıyaka maçlarımız takımımızda artan Kovid-19 vakaları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan karşılaşma için bugün İstanbul'a giden Pınar Karşıyaka kafilesinin İzmir'e döneceği öğrenildi.

  • Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka
  • Büyükçekmece Basketbol
  • Pınar Karşıyaka

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