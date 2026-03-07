İSTANBUL 12°C / 4°C
Spor

Büyükçekmece'den deplasmanda 104 sayılık galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 104-95 mağlup etti.

IHA7 Mart 2026 Cumartesi 18:21 - Güncelleme:
Büyükçekmece'den deplasmanda 104 sayılık galibiyet
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 104-95 mağlup oldu.

Salon: Aliağa Belediyesi Enka

Hakemler: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Aliağa Petkimspor: Whittaker 18, Efianayi 14, Blumbergs 8, Selim Şav 17, Floyd 9, Franke 9, Mustafa Kurtuldum 4, Flowers 8, Sajus 8, Yunus Emre Sonsırma, Boran Güler

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Onvo Büyükçekmece: Bruinsma 20, Vuurst 9, Pipes 21, Muhaymin Mustafa 11, Gavrilovic 14, Bandaogo 6, Can Kaan Turgut 4, Lecque 9, Pusica 8, Metin Türen 2, Doğan Şenli

Başantrenör: Halil Üner

1. Periyot: 31-26

Devre: 41-54

3. Periyot: 76-78

  • Basketbol Süper Lig
  • Onvo Büyükçekmece
  • aliağa petkimspor

