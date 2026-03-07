Büyükçekmece'den deplasmanda 104 sayılık galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Aliağa Petkimspor, sahasında karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'a 104-95 mağlup oldu.
Salon: Aliağa Belediyesi Enka
Hakemler: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Aliağa Petkimspor: Whittaker 18, Efianayi 14, Blumbergs 8, Selim Şav 17, Floyd 9, Franke 9, Mustafa Kurtuldum 4, Flowers 8, Sajus 8, Yunus Emre Sonsırma, Boran Güler
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Onvo Büyükçekmece: Bruinsma 20, Vuurst 9, Pipes 21, Muhaymin Mustafa 11, Gavrilovic 14, Bandaogo 6, Can Kaan Turgut 4, Lecque 9, Pusica 8, Metin Türen 2, Doğan Şenli
Başantrenör: Halil Üner
1. Periyot: 31-26
Devre: 41-54
3. Periyot: 76-78