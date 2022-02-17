Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Eyüpspor ile yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, konuk ettiği Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı.
STAT: Erzurum Kazım Karabekir
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Cem Özbay, Mert Bulut
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Szumski, Orhan Ovacıklı, Aykut Demir, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Estrela, Hasek (Dk. 61 Gökhan Alsan), Novikovas (Dk. 88 Süleyman Koç), Eren Tozlu (Dk. 88 Eren Tozlu), Emircan Altıntaş (Dk. 77 Aly Malle), Olanare (Dk. 61 Oltan Karakullukçu)
EYÜPSPOR: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Mezague, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz (Dk. 81 Mikail Okyar), Badji (Dk. 85 Mete Kaan Demir), Ahmed Ildız (Dk. 67 Timur Temeltaş), Sekidika (Dk. 67 Umut Bulut), Dippa (Dk. 81 Cenk Ahmet Alkılıç), Oğulcan Çağlayan
GOLLER: Dk. 82 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 87 Cenk Ahmet Alkılıç (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: DK. 79 Timur Temeltaş (Eyüpspor), Dk. 90+3 Mustafa Akbaş, Dk. 90+4 Mücahit Albayrak (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)