Büyüleyici bir masal gibiydi

DÜNYA, İstanbul’a hayran kaldı... Sezonun ilk büyük organizasyonuna ev sahipliği yapan İstanbul ve Vodafone Park Stadı, sınıfı tam puanla geçti. Tarihi ve turistik yönü ile dünyanın eşsiz bir kenti olan İstanbul dev finalde 50 bine yakın futbolseveri ağırladı. Başta İngilizler olmak üzere İstanbul’a gelen futbolseverler unutulmaz saatler geçirirken muhteşem bir maç ile finali yaptılar

1 MİLYARA YAKIN İZLENME

Havaalanından itibaren otellerini giderken ve stada gelirken hiçbir sorun yaşamayan futbolseverler, İstanbul’un güzelliklerine de hayran kaldı. Maçı 215 ülke naklen yayınlarken Türkiye için müthiş bir tanıtım oldu. Liverpool, Chelsea ve UEFA sosyal medya hesaplarından yüzlerce fotoğraf ve video yayınladı. Milyonlarca takipçisi olan bu hesapların 1 milyara yakın görüntüleme aldığı öğrenildi.

İSTANBUL HARİKA BİR EV SAHİBİ

UEFA Başkanı Ceferin, “İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Lokasyonu, tarihi ve her şeyiyle çok özel bir şehir. Ve elbette, böylesi finaller için harika bir ev sahibi. Vodafone Park da mükemmel bir stat” açıklamasını yaptı. Karşılaşmayı izledikten sonra ülkelerine dönen futbolseverler de “İlk fırsatta yeniden İstanbul’a geleceğiz” dedi. Organizasyonun İstanbul’a katkısı ise 100 milyon euroyu geçti