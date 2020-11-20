İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2020 Cuma / 4 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6208
  • EURO
    9,0431
  • ALTIN
    458.58
  • BIST100
    1323.95
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Buz hokeyinde liglere koronavirüs arası
Spor

Buz hokeyinde liglere koronavirüs arası

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu, Kadınlar Ligi ve Intercity Süper Ligi'ne covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Aralık tarihine kadar ara verildiğini duyurdu.

DHA20 Kasım 2020 Cuma 20:55 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 20:55
ABONE OL

Önceliklerinin sağlık olduğunu belirten Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, "Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu 2020-2021 sezonunda katılacağımız tüm kategorilerdeki dünya şampiyonalarını Covid-19 nedeniyle iptal ettiğini duyurdu. Son günlerde erkek takımlarına uyguladığımız testlerde sporcu, antrenör ve yöneticilerimizdeki vaka artışı nedeniyle bu kararı aldık ve tedbiren kadın ligimize de ara veriyoruz. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda sporcu sağlığını gözeterek kararlar almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.