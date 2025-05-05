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Spor

Bynoe-Gittens için devler sıraya girdi

Arsenal, Borussia Dortmund forması giyen Jamie Bynoe-Gittens ile ilgileniyor.

Haber Merkezi5 Mayıs 2025 Pazartesi 18:00 - Güncelleme:
Bynoe-Gittens için devler sıraya girdi
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Arsenal, gelecek sezonun transfer çalışmaları için kolları şimdiden sıvadı. Kırmızı-beyazlı ekip, kanat transferini öncelikleri arasına alırken, listenin en üst sırasında Borussia Dortmund forması giyen 20 yaşındaki İngiliz sol kanat Jamie Bynoe-Gittens'ın yer aldığı öne sürüldü.

ARSENAL VE CHELSEA KARŞI KARŞIYA

Ruhr Nachrichten'in haberine göre, Arsenal, Chelsea'nin de ilgilendiği Bynoe-Gittens transferi için Borussia Dortmund ile temas halinde. Arsenal'in bu transfer yarışında önde olduğu ifade ediliyor.

BEKLENTİ 50-60 MİLYON

Alman ekibi, genç yıldız için kabul edilebilir fiyat aralığını 50-60 milyon Euro olarak her iki kulübe de iletti.

BU SEZON NE YAPTI?

Genç yıldız kanat oyuncusu, bu sezon 42 maçta forma giyerek 12 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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