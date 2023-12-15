Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri 18 Aralık'ta başlıyor

Kadınlar ve erkeklerde toplamda 32 takımın mücadele edeceği Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri, 18-24 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul TED Spor Kulübü'nde gerçekleşecek.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BAŞKANI CENGİZ DURMUŞ: "LİGİMİZ BU SENE EN DEĞERLİ YILINI YAŞIYOR."



Türkiye'de tenisin her yerde oynanabilmesi adına üretilen stratejilerle tenisin bilinmesi, sevilmesi ve hayata adapte edilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapıldığını söyleyen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "81 ilde örgütlenmiş bir federasyon olarak bine yakın ilçemizde tenisin artık oynanabilir hale geldiğini yaptığımız turnuvalardan anlıyoruz. Tenisi tabana yaymak için yaptığımız çalışmalar sonucunda çok sayıda sporcumuz olmaya başladı. Bu sene başında 86 bin olan lisanslı sporcu sayımız 103 bine çıktı. Bu asla yetmez, dünyanın en genç ülkelerinden biri olarak milyonları bulmalıyız. Ve dünyanın en iyi sporcusunu çıkarmalıyız. Elbette bunu yaparken bizimle birlikte aynı stratejiyi paylaşıp bize değer katan paydaşlara ihtiyacımız var" dedi.

Sponsor desteğinin önemine dikkati çeken Durmuş, "Sponsorlarımızın marka değeriyle bizimle hareket edip imkanlarını bize yönlendirmesi çok önemli. Onlar olmadan olmaz. Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Şeref Safa Bey'e ve tüm Aydınlı Grup yönetimine bize değer kattıkları için camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Tenis ligi, 1980'den itibaren devam eden bir ligimizken bugün geldiğimiz noktada en değerli yılını yaşıyor. Hem sponsorumuzun kattığı değerle hem de bugün ülkemizi dünyanın her yerinde temsil eden en iyi sporcularımızla bu hafta Türkiye'nin en iyilerinin yarıştığı bir hafta olacak. Tenis Federasyonu'nun, tenisi Türkiye'nin her noktasına yayma stratejisinin başarıya ulaştığını bugün Tenis Ligi Finalleri'ne çıkabilmiş Van, Erzurum, Batman ve Diyarbakır illerinden anlıyoruz. Hepinize bu anlamlı turnuvanın basın toplantısında bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyor, bir hafta boyunca heyecan dolu müsabakaların gerçekleşeceği organizasyona davet ediyorum" diye konuştu.

AYDINLI GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI ŞEREF SAFA: "BU İŞTEN TOPLUMSAL KAR VE SOSYAL FAYDA BEKLİYORUZ"



Aydınlı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Safa, Cacharel markasının tenise çok yakıştığını vurgulayarak, "Tenise yaptığımız bu destek çok önemli. Spor sadece birkaç branştan ibaret değil. Amatör sporlara verilen desteklerin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Cacharel markamızla Türkiye Tenis Ligi'ne destek ve sponsor olmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu imkanı bize sağlayan başta Cengiz Durmuş olmak üzere federasyon yetkililerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Organizasyonda dereceye giren sporculara başarı primi vereceklerini kaydeden Safa, "Kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren ekiplere ayrıca başarı primi uygun gördük. Birinciye 50 bin, ikinciye 40 bin TL değerinde hediye çeki vereceğiz. Bu anlaşma 1 yıllık. İlerleyen seneler için başka anlaşmalar da yapılabilir. Buna açığız. Bu işten toplumsal kar ve sosyal fayda bekliyoruz. Buradan birkaç sporcuyu uluslararası arenaya çıkarırsak en iyi faydayı elde ederiz. Konu yurt dışında ülkemizin bayrağını dalgalandırmaksa üzerimize düşeni yapmaktan imtina etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.