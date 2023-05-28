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Spor

Cadiz ligde kalmayı başardı

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Cadiz, konuk ettiği Celta Vigo'yu 1-0'lık skorla mağlup ederek ligde kalmayı başardı.

28 Mayıs 2023 Pazar 22:16 - Güncelleme:
Cadiz ligde kalmayı başardı
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İspanya La Liga'nın 37. haftasında Cadiz evinde Celta Vigo'yu 1-0 yenerek ligde kalmayı başardı.

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Sergio Gonzalez'in ekibi Cadiz ile Carlos Carvalhal'ın yönetimindeki Celta Vigo karşı karşıya geldi.

Nuevo Mirandilla Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Cadiz 1-0 kazanırken galibiyet golü 53. dakikada Ruben Sobrino'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte 41 puana ulaşan Cadiz ligi 13. sıraya yükselirken, Celta Vigo 40 puanla 15. sırada yer aldı. La Liga'nın bir sonraki maç haftasında Cadiz deplasmanda Elche'ye konuk olurken, Celta Vigo evinde Barcelona'yı ağırlayacak.

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