  CAF açıkladı! Afrika Uluslar Kupası'nın periyodu değişti
Spor

CAF açıkladı! Afrika Uluslar Kupası'nın periyodu değişti

Afrika Futbol Konfederasyonu Başkanı Patrice Motsepe, Afrika Uluslar Kupası'nın 2028 turnuvasının ardından 4 yılda bir düzenleneceğini açıklarken, şampiyona ödülünün 10 milyon dolara çıkarıldığını ve 2029'dan itibaren Afrika Milletler Ligi'nin hayata geçirileceğini duyurdu.

21 Aralık 2025 Pazar 01:37
CAF açıkladı! Afrika Uluslar Kupası'nın periyodu değişti


Afrika Uluslar Kupası, 2028'de yapılacak turnuvanın ardından 4 yılda bir düzenlenecek.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, yaptığı açıklamada, 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın planlandığı gibi gerçekleştirileceğini, 2029 yerine 2028'de bir turnuva daha düzenleneceğini, ardından organizasyonun 4 yılda bir yapılacak yeni takvime geçeceğini belirtti.

Motsepe, Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan takıma verilen ödül miktarının 7 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarıldığını da açıkladı.

Ayrıca 2029'dan itibaren "Afrika Milletler Ligi" adıyla her yıl düzenlenecek yeni bir turnuvanın hayata geçirileceğini kaydeden Motsepe, "Tarihsel olarak Afrika Uluslar Kupası bizim için en önemli gelir kaynağıydı ancak bu yeni organizasyonla artık her yıl mali kaynak elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Afrika Futbol
  • Afrika Uluslar Kupası
  • Patrice Motsepe

Popüler Haberler
