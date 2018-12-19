Çağar Söyüncü penaltı kaçırdı Leicester City elendi
İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City ile karşılaştı.
İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City ile karşılaştı. Manchester temsilcisi normal süresi 1-1 biten maçta Leicester'a penaltı atışlarında 3-1 üstünlük sağlayıp bir üst tura adını yazdırdı. Leicester kentindeki King Power Stadı'nda oynanan müsabakada konuk ekip, sakatlığın ardından uzun süre sonra sahalara dönen Kevin De Bruyne'ün 14. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 73'te Marc Albrighton'ın attığı golle skora denge getirdi: 1-1. Normal süre bu skorla bitti.
Çağlar Söyüncü penaltı kaçırdı
Statü gereği doğrudan penaltılara gidilen karşılaşmada Manchester City, Leicester City'ye 3-1 üstünlük sağlayıp adını yarı finale yazdırdı. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Manchester City'nin ilk penaltısını gole çeviren isim oldu. Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ise takımı adına bir penaltı atışından yararlanamadı.
Büyük üzüntü yaşadı
Penaltıyı değerlendiremeyen Çağlar büyük üzüntü yaşadı. Öte yandan kupada çeyrek finalin diğer maçında ise Middlesbrough ile Burton Albion karşı karşıya geldi. Riverside Stadı'ında oynanan karşılaşmada Burton Albion, 48. dakikada Jake Hesketh'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Burton Albion, bu sonuçla, kupada Manchester City'nin ardından adını yarı finale yazdıran ikinci takım oldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.