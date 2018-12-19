Çağar Söyüncü penaltı kaçırdı Leicester City elendi

İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City ile karşılaştı. Manchester temsilcisi normal süresi 1-1 biten maçta Leicester'a penaltı atışlarında 3-1 üstünlük sağlayıp bir üst tura adını yazdırdı. Leicester kentindeki King Power Stadı'nda oynanan müsabakada konuk ekip, sakatlığın ardından uzun süre sonra sahalara dönen Kevin De Bruyne'ün 14. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 73'te Marc Albrighton'ın attığı golle skora denge getirdi: 1-1. Normal süre bu skorla bitti.

Çağlar Söyüncü penaltı kaçırdı

Statü gereği doğrudan penaltılara gidilen karşılaşmada Manchester City, Leicester City'ye 3-1 üstünlük sağlayıp adını yarı finale yazdırdı. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, Manchester City'nin ilk penaltısını gole çeviren isim oldu. Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü ise takımı adına bir penaltı atışından yararlanamadı.