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Spor

Çağdaş Altay, 5. kez Sivasspor'un maçını yönetecek

İstanbul bölgesi hakemi Çağdaş Altay, 5. kez Sivasspor'un maçında düdük çalacak. Kırmızı-beyazlılar, yarın deplasmanda Hatayspor ile mücadele edecek.

IHA15 Mart 2025 Cumartesi 10:12 - Güncelleme:
Çağdaş Altay, 5. kez Sivasspor'un maçını yönetecek
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor yarın saat 16.00'da deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ve Özcan Sultanoğlu yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.

Süper Lig'de İstanbul Bölgesi hakemlerinden Çağdaş Altay, Sivasspor'un 5. kez maçını yönetecek. Altay'ın düdük çaldığı müsabakalarda Sivas ekibi, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

37 yaşındaki hakem ayrıca bu sezon 3. kez Sivasspor karşılaşmasında görev yapacak.

Çağdaş Altay'ın yönettiği Sivasspor maçları şöyle:

2021-2022

Adana Demirspor: 2 - Sivasspor: 3

2023-2024

Sivasspor: 1 - MKE Ankaragücü: 3

2024-2025

Sivasspor: 1 - Başakşehir: 2

2024-2025 (Türkiye Kupası)

Keçiörengücü: 1 - Sivasspor: 4

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