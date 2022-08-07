Çağdaş Atan: 10 kişiyken bile öne geçip maçı bitirebilirdik

Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında Kayserispor deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Bu maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan maça dair görüşlerini yayıncı kuruluş beIN Sports'a anlattı.

"10 KİŞİ, BEŞİKTAŞ'I YENEBİLİRDİK"

Çağdaş Atan maçla ilgili değerlendirmesinde, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Hücum pres hariç planladığımız her şeyi neredeyse eksiksiz yerine getirdik. Gol pozisyonlarına girdik. Erken önüne geçebilirdik. 10 kişiyken bile öne geçip maçı bitirebilirdik. İyi bir takım var. Çok iyi çalıştık bugün. Ghezzal'ı kapatmak için çok uğraştık. Maç boyunca hiç etkili olamadı. Son anda bir pozisyonda klasını gösterdi. Engelleyemedik. İyi yoldayız. Daha iyi olacağız. Beşiktaş'ın yüksek şiddetli presine rağmen oyun kurarken iyi işler yaptık. Üzerimize geldiklerinde arkadaki boşlukları bulduk. Gelmediklerinde Weghorst'u çok fazla koşturduk. Kırmızı kartla 10 kişi oynamak kolay değil. 10 kişiyken bile pozisyonlar ürettik. Beşiktaş'ı kazandığı için tebrik ediyorum. Kendi takımımı da tebrik ediyorum. Galiptir bu yolda mağlup. Bu maçın bize getireceği çok önemli dersler olacak. Kampta oturtmaya çalıştığımız oyunu daha fazla geliştireceğiz. Oyuncularıma plana sadık kaldıkları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"TAM DEĞİŞTİRECEKKEN KIRMIZI KART GÖRDÜ"



Kırmızı kart pozisyonu için ise Atan, "Ali Karimi belki herkes hakim değildi ama geçen sezon başında buraya transfer oldu. Sakatlık geçirdiği için 1 sene oynamadı. İyi işler çıkardı. Uzun süredir oynamayan oyuncunun fiziksel ve koordinasyonel eksiklikleri oluyor. Tam oyuncu bize işaret etti, biz de onla göz göze geldik. Tam değiştirecekken kırmızı kart gördü." dedi.

TRANSFER YASAĞI YORUMU

Öte yandan Kayserispor teknik patronu transfer yasakları hakkında, "Biz zaten transfer yapmama şartlarını bilerek geldik. Oyunu oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden değerlendiriyoruz. Metot antrenörüyüz. Çok çalışarak, çok tekrar ederek oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Çok geliştirmemiz gereken yerler var. Bugün iyi doneler verdik." diyerek sözlerini tamamladı.