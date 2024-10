Çağdaş Atan, Avrupa Kupaları için hedefini açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk hafta maçında Başakşehir, yarın sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda saat 17.30'da oynanacak karşılaşmayı İsveçli hakem Adam Ladeback yönetecek.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

Yarın ki maç için heyecanlı olduğunu ifade eden Çağdaş Atan, "Bütün Avrupa maçlarından önce bunu hep vurguluyorum. Geçen sene çok büyük bir gelişim gösterip, ligin başında çok zorlandığımız ama belli bir periyottan sonra hem doğru oyunu bulup hem de oyuncularımızı tanıdığımız safhadan sonra adeta tırnaklarımızla kazıyarak hak ettiğimiz Avrupa'yı gruplara kalarak taçlandırmış bulunuyoruz. Özellikle ilk etapta oynayacağımız 6 tane maç oyuncularımız için bir ödül. Bir şov, bir eğlence zamanı. Kendimizi gösterme ve gücümüzü test etme, Başakşehir Kulübü'nün vizyonunu bütün Avrupa'ya gösterme anlamında bizim için çok büyük bir şans. Heyecanlıyız açıkçası. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Şimdiye kadar 6 tane maç oynadık. 5 galibiyet ve 1 beraberlikle lig formatına katılmaya hak kazandık. Her geçen tur rakipler sertleşti ama şu an grubun favorilerinden bir tanesi ile başlıyoruz. İlk 8'inde muhtemel en büyük adaylarından bir tanesi. Bildiğiniz üzere Trabzonspor'u da Avrupa'da saf dışı bırakmışlardı. Belli bir oyun planı olan, oyunun her bölümünü planlamaya çalışan, topa sahip olduklarında ikinci bölgede farklı dizilişleri olan, preste de iki tane farklı alternatifleri olan iyi bir takıma karşı oynayacağız. Son haftaya kadar liglerinde zirvedelerdi. Ben yarın çok keyifli bir maç bekliyorum. Bizim takımımız, onların kendi liglerinde veya bundan önce karşılaştığı takımlardan çok farklı bir takım. Bu onlara farklı bir sürpriz yaratabilir. Rakibimize çok büyük saygı duymakla beraber kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Evimizde çok güçlü bir oyunumuz var. Hem kulübümüzü hem de ülkemizi temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

'ZOR BİR FİKSTÜRÜMÜZ VAR, BİR O KADAR DA GÜCÜMÜZ VAR'

Çağdaş Atan, UEFA'nın yeni formatı hakkında da açıklamalarda bulundu. Güçlü bir kura çektiklerini belirten Atan, sözlerine şöyle devam etti:

"Oynadıkça anlayacağız ama bence eğlenceli bir format var bu sene. Ben yeni formatın maçlara da pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Yapay zekaya bakılınca en zor 6 eşleşmeden bir tanesine sahibiz. Güçlü bir kura çektik. Zor bir fikstürümüz var, bir o kadar da gücümüz var. Güçlü bir oyunumuz var. Yarın Duarte ve Ömer Ali'nin eksikliği bizi yorabilir. Özellikle son iki maçta da bizi hırpaladı ama doğru oyuncularla o pozisyonları doldurup yarın yüzde 100 hazır bir şekilde sahada olacağız. Ben çok fazla maç beklemeye gerek duymuyorum. Bizim kulübümüzün hedefi bir üst tura geçebilmek. Bu ilk 8 ile olursa çok daha mutlu olacağız. Ama olmadı ilk 8 ve 24 takımın arasındaki eşleşmelerde olabilirsek orada da şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Hedeflerimizi ve hayallerimizi büyük tutmamız gerekiyor ki karavana atma şansımız bir o kadar az olsun. Hedefimiz lig formatını ilk 8'de tamamlayabilmek. Olmadı diğer şekilde eşleşmelerde bir üst tura çıkıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

'BİZ AVRUPA'YI ÇOK ÖNEMSİYORUZ'

Maçı güzelleştirmek ve zevkli hale getirmek için her şeyi yapacaklarını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Kulüp, oyuncular ve teknik ekip olarak şu an güzel bir birliktelik yaşıyoruz. İyi bir uyumumuz var. Bu uyum da bizi Konferans Ligi'nde lig formatına kadar taşıdı. İlk 6 maçta rakiplerimizin gücü şimdi oynayacağımız eşleşmelerde olduğu kadar güçlü olmasa da ciddi rakiplere karşı oynadık. Her geçen tur rakiplerimiz daha da sertleşti. Özellikle iç sahada çok iyi oyunlarla galibiyetlerle ayrıldık. Ülke puanına yapmak istediğimiz katkıdan her zaman bahsetmiştik. Açıkçası bir Türk takımının galibiyet sayısının mağlubiyet sayısından fazla olması da önemli bir istatistik bana göre. Bu bölümde bunların için de yarıştık aslında. Bunu gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz ama şimdi gerçek hayat ve savaş başlıyor. Gerçek hayatta kalma mücadelesi başlıyor. Biz Avrupa'yı çok önemsiyoruz. Bütün gücümüzle sahada olacağız. Oyuncularım gerçekten çok mutlu ve burada oynamaktan çok heyecanlılar. Bütün güçlerini, dinamizmlerini ve isteklerini sahaya yansıtacaklarını biliyorum ve düşünüyorum. Benim yarınki en büyük güvencem oyuncularım. Bizim onlara vermiş olduğumuz taktik disiplini sahaya yansıttıklarında bunu coşkuyla birleştirdiklerinde çok güçlü bir takım oluyorlar. Bunların hepsini oyuncularım da biliyor. İki gündür çok iyi analiz ediyoruz rakibi. İyi yerlere vurgu yaptığımızı düşünüyorum. Oyuncularıma da söyledim oynaması çok keyifli bir rakip ve ortam olacak. Biz bu maçı güzelleştirmek ve zevkli hale getirmek için her şeyi yapacağız. Ama asıl hedefimiz buradan kazanarak ayrılabilmek. Bizim için de çok önemli bir başlangıç olur. Rapid Wien gibi güçlü bir takımı burada yenerek başlamak. Umarım yarın izleyen herkese bir Futbol şöleni izletebiliriz" şeklinde konuştu.

'BÜTÜN OYUNCULARIM OYNAMAYA HAZIR'

Beraber oynama alışkanlığı olan, çok iyi birliktelik yakalamış 25-26 kişilik oyuncu grubunun olduğunu ve bunun da kendileri adına bir avantaj olduğunu söyleyen 44 yaşındaki deneyimli teknik adam, "Haziran ayının 28'iydi ilk antrenmanlara başladığımızda. Bu sezonki amacımız 55-60 maçı görebilmek, oynayabilmekti. Play-off turlarını geçip Konferans Ligi'nde lig formatına kalıp ilk önce bu 6 tane maçı oynayabilmek, Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gidebilmek ve ligde 36 tane maçı tamamlamak. Bu da bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. İlk günden itibaren buna uygun bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Gerekli fiziksel yüklemeleri takımımıza uyguladık. En büyük avantajımız oynama alışkanlığı ve beraber oynama alışkanlığı olan bir takımız. Çok fazla transfer yapmadık bildiğiniz üzere. Belki 1-2 tane daha oyuncuyu özellikle sol bek pozisyonunda aramızda katabilirdik ama açıkçası içimize sinen portföy olmadığı için bu transferi gerçekleştirmedik. Belki 1-2 tane istediğimiz son anda masada bozulan transfer oldu onu gerçekleştirebilseydik bir tık daha gücümüze güç katabilirdik. Ama beraber oynama alışkanlığı olan, beraber oynamayı bilen, çok iyi birliktelik yakalamış 25-26 kişilik oyuncu grubum var. Bu bizim için bir avantaj diye düşünüyorum. zaten rotasyon yapmayı seven bir teknik direktörüm. 22 kişiyi de oyunun içine dahil etmek istediğimizi her zaman söyledik. Ligde farklı oyunculara şans verdik. Bazen Avrupa'daki maçlarda da farklı oyunculara şans verdik. Bugün bütün oyuncularım oynamaya hazır. Bu bizim için çok sevindirici. Çünkü yaptığımız rotasyonlar neticesinde oyun seviyemizin geriye düşmesini istemiyoruz. Sezon başında bu konuda belki biraz zorlandık ama şu an her geçen gün daha da mesafe kat ediyoruz. Oyuncularım iyi çalıştıklarında, oyuna sadakat gösterdiklerinde, taktik disipline bağlı kaldıklarında forma şansı bulacaklarını biliyorlar. Nitekim yarın çok önemli bir maçımız var. Cumartesi günü bir bu kadar önemli olan lig maçımız daha var. Bu yükü paylaşacaklarını 25 tane oyuncum da biliyor. Hepsi de fiziksel, mental ve taktiksel olarak bu mücadeleye hazırlar" dedi.

'KENDİ OYUNUMUZU OYNAYIP, KENDİ KURALLARIMIZLA KAZANMAK İSTİYORUZ'

Fiziksel, zihinsel ve taktiksel olarak güçlü kalıp oyunu kazanmak istediklerini söyleyen Çağdaş Atan, "Topla oynamayı seven bir takıma karşı oynayacağız. Özellikle kendi liginde oynadığı maçlarda bu özelliği daha çok ortaya çıkan bir ekip. Özellikle aut başlangıçlarında farklı topa sahip olup oyunu ikinci bölgeye taşıdıklarında farklı formasyonları ve dizilişleri olan bir takımdan bahsediyoruz. Ama Avrupa maçlarında da zorluk seviyesine göre topu rakibe bıraktıkları maçlar da olmuş. Bu bizim için önemli bir detay. Bizim de şu an çok söylemek istemediğim cebimizde 2-3 tane planımız olacak. Hem baskı anlamında hem topa sahip olma anlamında. 3 bölgede de plana sadık bir şekilde hareket etmek zorundayız. Hem rakibe yapacağımız baskıda, rakibi bekleyeceğimiz pozisyonlarda veya birinci blokta savunacağımız pozisyonlarda nasıl duracağımızı hepsini çok iyi bir şekilde çalıştık. Kazansak da kaybetsek de özellikle içerideki iç saha maçlarında kendi kurallarımızla kazanıp, kendi kurallarımızla kaybetmek istiyoruz. Yarın yine bunu deneyeceğiz gücümüz ölçüsünde. Kendi oyunumuzu oynayıp, kendi kurallarımızla kazanmak istiyoruz. Aklımızda sadece bu var. Bu aşamaya gelirken ki tek hayalimiz oyun gücümüzü test edebilmek ve oyun gücümüzü Avrupa'da görebilmekti. Bu da bizim için bir fırsat. Bunu sahaya en iyi şekilde yansıtabileceğimizi düşünüyorum. Fit, zinde ve güçlü bir 11 ile kulübede bekleyen oyuncularım da kaliteli oyuncular olacak yarın. Başladığımız değil bitirdiğimiz 11 bizim için önemli. O yüzden yarın kimin başladığının çok bir önemi yok, maçı kimin bitirdiğinin çok büyük bir önemi var. 90 dakika sonunda sahada güçlü kalıp, hem fiziksel hem zihinsel hem de taktiksel olarak güçlü kalıp oyunu kazanmak istiyoruz" yorumlarında bulundu.

'ÇOK EĞLENCELİ, HERKESİN KEYİF ALABİLECEĞİ BİR MAÇ BEKLİYORUM'

Oyuncularının taktiksel sadakati sahaya koydukları takdirde galibiyetle ayrılabileceklerini ifade eden Atan, "Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı Avusturya'ya karşı kazandı. Bizde yarın Rapid Wien'e karşı kazanmak istiyoruz. Bundan önemlisi bence yarın çok eğlenceli, herkesin keyif alabileceği bir maç bekliyorum. Şüphesiz ki çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu da maçı çok daha zevkli hale getirecek. Biz oyuncularla beraber hazırız. Oyuncularım o enerjiyi, taktiksel sadakati sahaya getirebilirlerse kazanabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

'ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ İLK 8'E KALIP DEVAM EDEBİLMEK'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Bu bizim için bir hayal. Hayal derken bir rüya. Ama hedeflerden bir tanesi de Avrupa'da final oynayabilmek. Açıkçası bunu başarabilecek kulübün gücü ve vizyonu var. Ama bizim ilk öncelikli hedefimiz ilk 8'e kalıp devam edebilmek. Ondan sonra da ne olacağını hepimiz göreceğiz."