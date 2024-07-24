Çağdaş Atan: Avrupa tecrübesi için heyecanlıyız

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında San Marino'nun La Fiorita ekibini konuk edecek RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, kağıt üzerinde favori olduklarını ama bunu sahaya yansıtmaları gerektiğini söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atan, ligde geçen seneye kötü başlamalarına rağmen Avrupa bileti almayı başardıklarını hatırlattı.

Başakşehir'in DNA'sında Avrupa olduğunu dile getiren Atan, "Konferans Ligi'nde farklı format izleyeceğiz. Biz de bu yeni formatta yer almak istiyoruz. Tabii kolay değil, 3 takım elememiz gerekiyor ama orada olmayı çok istiyoruz. Oyuncuların gelişimini, kulübün marka değerini artırmak ve ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Teknik direktör olarak ikinci tecrübem olacak. Avrupa tecrübesi için heyecanlıyız ekip olarak." diye konuştu.

Futbolun her zaman ciddiyet gerektirdiğini aktaran Atan, şöyle devam etti:

"Kağıt üzerinde favori olduğunuz ortamlarda bunu sahaya yansıtmanız gerekiyor. Biz de favori görünüyoruz, o sebeple ilk dakikadan itibaren isteğimizi ve kalitemizi yansıtmamız gerekiyor. İyi hazırlandık. Omurgamızı koruduk. 3-4 önemli oyuncuyla yollarımızı ayırdık ama ligin sonunu getirdiğimiz, beraber oynama alışkanlığı olan arkadaşlarımızı koruduğumuzu düşünüyoruz. Oyunun gücüne çok inanan bir ekibiz. Oyuncularımıza bunu ikna ettiğimizi düşünüyoruz. Oyuncuların maçlara farklı gözlerle bakabildiklerini görüyoruz. Başakşehir'in bu seneki ilk amacı kısa vadede bu yeni formattaki gruplara katılabilmek."

Atan, City Group ile anlaşma imzalamadıklarını, iş birliği yaptıklarını ve bunun scouting ile akademinin gelişimini kapsadığını dile getirdi.



Çağdaş Atan, La Fiorita takımının 3-4-3 düzeninde oynadığını belirterek, "Bazen kaleciye gelen toplarda önde baskı yapmaya çalışıyorlar. Toplu oyunda oyuna hakim olmaya çalışıyorlar ama baskı altında hata yapabilen bir takım. Bizim de en önemli gücümüz pres. Kampta buna yoğun çalıştık. Yarın rakibimizde topu çok görmek istemiyoruz. Oyun gücünü ele almak, topa sahip olmak ve kaybettiğimizde geri kazanmak istiyoruz. Hem resmi maç hem de hazırlığın devamı şeklinde olacağı için oyunu 90 dakika forse etmek isteyeceğiz." diye konuştu.

Kapalı savunmaya karşı hücum edeceklerini düşündüğünü anlatan Atan, şunları kaydetti:

"Set oyunlarını iyi oynayarak rakibi geriye yaslayacağımızı düşünüyoruz. Set hücumunda geçen sene çok mesafe kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bütçeye kıyasla ligin en iyi set hücumu oynayan takımı olduğumuzu düşünüyorum. Bunu geliştirerek devam edip, daha iyi alternatifler ortaya koyup, bunları sahaya yansıtıp, erken golle daha rahat bir oyun olacağını düşünüyorum. Çok da kolay bir maç beklemiyoruz. Savunmayı tercih edeceklerdir, bizim için önemli olan set oyununu iyi oynayabilmek."

ÖMER ALİ: "UMARIM GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPARIZ"



Takım kaptanı Ömer Ali Şahiner, yarın güzel bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini belirtti.

İlk resmi maçlarına çıkacaklarını hatırlatan Ömer Ali, şöyle konuştu:

"Takım olarak sabırsızlıkla bekliyoruz. Başkanın bize gösterdiği en önemli hedeflerden olan Avrupa yolculuğunda ülke futboluna puan kazandırmak istiyoruz. Yarın bizim için bir başlangıç olacak. İşin başındayız. Başakşehir olarak asıl hedefimiz daha önce yaptığımız gibi gruplara kalmak olacak. Bunu başarabilecek kalitemiz olduğunu düşünüyorum. Umarım güzel bir başlangıç yaparız."