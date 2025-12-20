Çağdaş Atan: Ayağa kalkmak zorundayız

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, son dakikada yedikleri golün kendilerini çok üzdüğünü söyledi.



Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, karşılaşmanın kendileri için çok büyük bir fırsat maçı olduğunu aktardı.

Atan, kazandıkları takdirde iyi bir çıkış döneminin içine girebileceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün son dakikada yediğimiz gol gerçekten inanılmaz acı verici oldu. Çok canımızı acıttı. Verdiğimiz pozisyonlarla daha erken gol yiyebilirdik ama 1-0'dan sonra da bence maçı bitirebilirdik. Psikolojik ve mental olarak bulunduğumuz ortamda son dakikada yediğimiz gol bize tabii ki de kaybettirmiş gibi hissetti. Çok çalışıyoruz, bunu söyleyebilirim. Oyuncularım da çok çalışıyor. O yüzden bir şikayette bulunamam ama bugün bu maçı tecrübemizle, sahada olan oyuncularla çok rahat bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu."



Çok kolay bir gol yediklerinin altını çizen Atan, "Ayağa kalkmak zorundayız, kalkacağız. Bunun için çalışacağız, savaşacağız, dik duracağız. Salı günü bir kupa maçımız var. Orada bir başlangıç yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bir ara dönem olacak, kamp geçireceğiz. Aramıza yeni oyuncular katılacak ve daha güçlü bir Konyaspor izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

