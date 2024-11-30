RAMS Başakşehir çalıştırıcısı Çağdaş Atan, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahalarında 4-1 kazandıkları Göztepe karşılaşmasına dair "kırılma maçı" değerlendirmesi yaptı.

Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Göztepe'yi öven 44 yaşındaki teknik adam, "Saygı duyulası bir performans gösteren, kenardan iyi yönetilen, fiziksel olarak çok güçlü, taç atışlarından 4, kornerlerden 3, uzatmalarda da 6 gol atan bir takıma karşı oynadık. Çok fazla saha çalışması yapamadık ama çok iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Son 10 resmi maçı kazanamadıklarını hatırlatan Çağdaş Atan, "Bizim için bir kırılma maçıydı. Bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Özellikle de bu maçı kazanmalıydık. Göztepe, puan tablosunda birebir rakibimiz gibi görünüyor. Hem onlara yaklaştık hem de yukarıya tutunduk. Ligde 6, Avrupa'da 4 maçtır kazanamamak kolay değil. Bazen çok iyi, bazen de kötü oynadığımız maçlar oldu. Umarım bu karşılaşmanın pozitif yanlarını alıp, yere sağlam basarak, tempolu, coşkulu ve güçlü oyunumuza devam edebiliriz. Önümüzde Hatayspor maçı var. Final gibi, çok zor bir karşılaşma olacak. Bu müsabakaya en iyi şekilde hazırlanarak yukarı daha da yaklaşmak istiyoruz." diye konuştu.

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ettiklerine dikkati çeken Atan, "Oyuncularımı hem Kopenhag sonrası Beşiktaş maçında hem de Petrocub müsabakası sonrası bugün gösterdikleri mücadele ve dayanıklılık için tebrik ediyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü, takım olarak kenetlendiklerini dile getirerek "Yönetimimiz Petrocub maçından sonra inanılmaz bir jest yaptı. Ne zaman kırılma yaşasak, dizlerimizin üzerine düşsek başkanımız ve yönetimimiz el uzatıp, bizi oradan çıkarıyor. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"BUGÜN SZYSZ'İ OYNATABİLDİĞİMİZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Yaklaşık 600 gün sonra sahalara dönen Polonyalı forvet Patryk Szysz'in kendileri için önemli olduğunu söyleyen Atan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Szysz'i oynatabildiğimiz için çok mutluyum. Kendisi çok beğendiğim, çok güçlü, hızlı ve klas sol ayaklı bir oyuncu. Birlikte çalışınca kalitesini daha iyi anladık. Yaklaşık 14 ay sonra antrenmanlara başlayabildi. Artık yavaş yavaş süre almaya başladı. Bugün ona süre verebileceğimiz ortam oluştu. Girdikten sonra bana göre sahaya çok yakıştı. Umarım bize katkı veren oyunculardan biri olur. Çünkü onun gibi bir oyuncu modeline ihtiyacımız var. Bizim için değişik bir figür. İçeride de hem takım arkadaşları hem de yönetimimiz onu coşkulu bir şekilde kutladı. Umarım sakatlıksız ve uzun bir kariyeri olur."

Atan, sakatlığı bulunan Serdar Gürler'in 3 hafta takımla olamayacağını sözlerine ekledi.