Çağdaş Atan: Bu sistemi değiştirin

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçı sonrası açıklama yaptı.

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "Oyuncularımı kutlarım, plana sadık kaldık. Maça çok iyi girdik. İlk golü yiyene kadar Galatasaray'a pozisyon vermedik. Muslera'dan uzun topa vurmaya zorladık. Stoperimizin iyi kafaya çıkamaması, sağ bekin oyuncuyu kaçırmadan topu kazanması gerekiyordu. Basit bir gol yedik. Baskı yemediğimiz, iyi baskı yaptığımız anda kolay gol yedik. İkinci gol de çok kolay oldu. Bir tane de Volkan'ın kurtardığı vardı." dedi.

"İLK KEZ BU KADAR ZORLADIK"

Çağdaş Atan, "Bir golle maç bize dönebilirdi. İstediğimiz golü attık ama ofsayt doğdu. Golü atsaydık, Galatasaray için maç zor geçerdi. Uzun zamandır Galatasaray iç sahada bu kadar zorlanmamıştı. Burası oynaması zor bir deplasman, oynayarak kaybettik. Onlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Basit goller yediklerini söyleyen Çağdaş Atan, "Sevindirici olan ilk yarıdaki Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına göre aradaki güç farkını kapattık. Üzücü olan yediğimiz kolay goller oldu. İyi planladık ama basit gollerle kaybettik." şeklinde konuştu.

"KUPA FORMATINI DEĞİŞTİRELİM!"

Türkiye Kupası ile ilgili konuşan Çağdaş Atan, "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Galibiyetlere devam etmeliyiz. Ligden ya da kupadan Avrupa hedefimiz var. Zor olacak ama başarmayı düşünüyoruz. İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. 72 saat sonra maç oynattılar bize. Emirhan ve Lima 120'şer dakika oynadı. Çok detay gibi gözüken ama belirleyici unsurlar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok. Galatasaray, Bandırmaspor ile oynadı ve 4 gün sonra maça çıktı. Biz Hatayspor ile oynadık, Hatayspor 5 gün sonra maç oynayacak. Biz neden 3 gün sonra oynuyoruz? Buna TFF ve yayıncı dikkat etmeli. 90 dakika sonra penaltılarla bitir. Oyunculara teşekkür ediyorum, perişan oldular." dedi.

BASIN TOPLANTISI

Atan, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında da açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü, şu ifadeleri kullandı:

"Çok iyi planladığımız, ilk gole kadar rakibe pozisyon vermediğimiz, iyi giden maçta basit bir gol yedik. Bence 25 dakika planımız harika işledi. Stoperimizin zamanlama hatası, bekimizin Barış Alper ile mücadelesinde geride kalmasıyla 1-0 geri düştük. Üzerine ikinci golü yedik. Bu bizi bozdu. İkinci yarıda oyuncularım iyi reaksiyon verdi. Topa sahip olmaya devam ettik. Burada Bayern Münih, Manchester United veya Fenerbahçe fark etmeksizin Galatasaray çok baskılı oynuyor. Bu takıma karşı topu yeterince talep edip aldığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda keskin hücumlar yapabilsek, üçüncü bölgede daha kararlı olabilseydik bulacağımız bir gol maçı bize getirebilecekti. Oyunu çevirmek için bir gole ihtiyacımız vardı ama onu bulamadık. Oyuncularıma, planımıza sadık kaldıkları için teşekkür ediyorum."

Son dönemde sadece Fenerbahçe ve Galatasaray'a mağlup olduklarını hatırlatan Atan, "Gelişimimizi çok iyi görüyorum. Bizde daha fazlası var. Amacımız, her maçta kendi oyunumuzu sergileyip puan veya puanlar almak. Avrupa hedefimize çok yaklaştık. Yolumuza devam ediyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Galatasaray'a da bundan sonra maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

"TORREIRA'YI TEBRİK EDERİM"

Çağdaş Atan, Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'yı performansından dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Oyundan çıktığı anda yanına gittiği Torreira ile yaşadığı diyaloğunun sorulması üzerine Atan, "Kendisine 'Başakşehir'e gelir misin?' diye sordum." diyerek espri yaptı.

Uruguaylı futbolcuyu tebrik ettiğini aktaran genç teknik adam, "Torreira'yı tebrik etmek istedim. İçimden gelen anlık bir durumdu. Çok beğendiğim bir oyuncu. Stoperlerimizden düşen topları inanılmaz iyi temizledi. Baskılara iyi geliyor. Toplu ve topsuz oyunda tartışmasız iyi bir oyuncu. Bugün de görevini eksiksiz yaptı." şeklinde görüş belirtti.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞI BENİ İLGİLENDİRMEZ"

Çağdaş Atan, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışının kendilerini ilgilendirmediğini söyledi.

İki takıma karşı maçlarını tamamladıklarını aktaran Atan, "Onların mücadelesi kendilerini ilgilendiriyor. İlgilendiğim bir durum değil. Tabii ki maçları izliyoruz, kimin kazanıp kaybettiğini takip ediyorum ama tamamen kendi işimize odaklandık. Son 18 sezonda 8 kez Avrupa'ya gitmiş Başakşehir'i aldığımız yerden yeniden Avrupa'ya taşırsak farklı bir hikaye yazacağız. Zirve yarışında iki takıma da başarılar diliyorum. Çok güçlüler. Biz, bu güç farkını nasıl kapatacağımızın peşindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"AVRUPAYI HEDEFLİYORUZ"

Çağdaş Atan, sıkışık fikstürde takımların eşit dinlenme süresi bulması gerektiğini dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içinde Atakaş Hatayspor ile 120 dakikalık maç yaptıklarını hatırlatan 43 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

"Kupa bizim için çok önemli. Ligde de Avrupa sıralamasının 4 puan gerisindeyiz. Maçımızı çarşamba günü oynadık. 120 dakikalık zorlu bir maçın üç gün sonrasında, 72 saat dolmadan yeniden maça çıktık. Kupanın formatı değişebilir. İki ayaklı değilse 90 dakikanın sonunda penaltılara gidebilirdi. Bugün belki Galatasaray'a karşı 4 oyuncumuz dinlenmiş olsa çok daha iyi performans sergileyebilirdik. Kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Dört büyük takımın olduğu yerde final oynamak veya kupayı kazanmak çok zor ama bunu istiyoruz. Süper Lig'de de ilk 5'e girip, çok gerilerde aldığımız Başakşehir'i Avrupa'ya götürmeyi hedefliyoruz."

EMİRHAN İLKHAN AÇIKLAMASI

Başakşehir Teknik Direktörü Atan, Emirhan İlkhan'ı yeniden Türk futboluna kazandıracağına inandığını söyledi.

Emirhan'ı her mevkide oynattığını anlatan Atan, "Emirhan, Türk futbolu için değerli ve önemli bir oyuncu. Bulunduğu yerin değerini bilen, buna sahip çıkan ve dört kolla sarılan bir futbolcu. Zeki ve algısı çok yüksek. Bizde kalmasının onun kariyeri açısından önemli olduğunu düşünüyorum. O da bizimle çalışmanın ne kadar geliştirdiğinin farkında. Henüz 19 yaşında. Fiziksel olarak hiçbir eksikliği yok. Sadece oyunu daha fazla öğrenmeye ihtiyacı var. Geçen sezon Torino ve Sampdoria'da aradığı şansı bulamadı. Beşiktaş'tan oynamadan İtalya'ya gitti. Bana göre erken ve yanlış bir tercihti. Kariyerini beraber iyi planlayabilirsek onu tekrar Türk futboluna kazandırabileceğimizi düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.