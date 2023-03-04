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Spor

Çağdaş Atan: Fenerbahçe'ye karşı geri adım atmadık

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

4 Mart 2023 Cumartesi 22:40 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: Fenerbahçe'ye karşı geri adım atmadık
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Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe karşısında aldıkları 2-1'lik mağlubiyeti değerlendirdi.

Çağdaş Atan, flaş röportaj alanında kısa bir açıklama yaparken, şu ifadeleri kullandı;

Takımımla gurur duyuyorum. Fenerbahçe'ye karşı geri adım atmadık. Dağınık bir görüntü vermedik. İlk yarı gol bulmamamız çok üzücüydü. İkinci yarı çok üretken olamadık. İstatistiklerde geri kalmadık, sadece topla oynamada gerideydik. Çok güzel bir maç oldu. Fenerbahçe'yi kutlarım, bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. Taraftarlarımız çok centilmence bizi destekledi. Onlara da teşekkür etmemiz lazımdı.

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