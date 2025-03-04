Çağdaş Atan: Hedefimiz ilk 4'ü, en kötü ilk 5'i yakalamak

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, galibiyet serisi yakalayarak Avrupa kupalarına katılma hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

Atan, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Çağdaş Atan, "Çok gereksiz puanlar kaybettik. Bodrum FK mağlubiyeti bizi derinden sarstı. Bu maçta skorun 1-0'da kalması da bunun bir göstergesi. Lig bizim için bugün başlıyor. 12 final maçımız var. Geçen sene tam bu zamanlar müthiş bir seri yakalamıştık. Oyuncularıma bunu hatırlattım. Hedefimiz ilk 4'ü, en kötü ilk 5'i yakalamak. Türkiye Kupası'nın kazananını bekleyip, Avrupa kupalarına gidip gitmeyeceğimizi görmek." şeklinde konuştu.

Sergilediği performansla dikkati çeken Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen ile ilgili de görüşlerini paylaşan Atan, "Ofansif taraf onu daha fazla cezbetmeye başladı. Eski oyuncum. Kemen'in performansı beni yanıltmıyor. Çok fazla mesafe kat etti. Onunla aramızda özel bir bağ var. Zayıf noktaları da var. Onun dilinden çok iyi anlıyorum. Onu hep diri tutmaya çalışıyorum. Aslında performans olarak çok iyi durumda olup oynatamadığım oyuncular da var. Bunların başında Ömer Faruk geliyor. Şu an için ona biraz haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Zamanı gelince o da bu formayı alıp götürecek oyuncuların biri. Daha fazla sürpriz gol yapacak oyunculara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.