Çağdaş Atan: Hiç hak etmedik

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor'a son dakika golüyle kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

"GOL ÇOK CAN ACITICIYDI"

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "İlk yarı çok iyi oynamadık. Trabzonspor daha kompakt daha istekli başladı. İlk topları çok çabuk kaybettik. İkinci yarı oyunu kontrolümüz altında tuttuk. Bir bölüme kadar Trabzonspor bizi izledi, çok zor duruma düşürecek pozisyonlara giremedi." dedi.

"HİÇ HAK ETMEDİK"

Başarılı teknik adam ayrıca, "2-3 kere maç bize geldi. Geriden iyi kırdığımız, özellikle kanatları birebir bırakacak organizasyonları bulduk ama maalesef kanat oyuncularımız istediğimiz birebir oyunları bir türlü veremedi. Son dakikadaki gol can acıtıcıydı. Hiç hak etmedik. İkinci yarı gol bulup evimize dönebileceğimiz bir maç oynadık. Trabzonspor'u tebrik ediyoruz. Önümüzdeki Avrupa maçına konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.